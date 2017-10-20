Тимербулат Каримов: «Мустай нам помогает на каждом шагу»

Да, дружба - это очень важно. Сам Мустай умел очень хорошо дружить - мы и сейчас практически ежедневно общаемся уже с потомками его коллег по писательскому цеху, друзей, живущими в разных концах России и Содружества. Сейчас мы чувствуем запрос на «мустаевский» язык между народами, которая скрепляет нашу страну. Недавно поступило обращение из Кыргызстана - там хорошо знают Мустая Карима, чтут его память, как писателя и как друга Чингиза Айтматова, духовного отца кыргызского народа. Там возникла идея увековечить имена «большой пятерки» - Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова - природные объекты - горы. Нам было очень приятно получить из Бишкека эту весточку - дед был очень дружен с Чингизом Айтматовым, и мы надеемся, что этот проект будет реализован там. И если у Мустая появится тезка-гора в братском Кыргызстане, мы обязательно поедем её навестить.