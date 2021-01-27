В мэрии Уфы передумали устанавливать памятник Иосифу Сталину

— Мы с активистами создали петицию на местном ресурсе голосрб - против установки памятника Сталину в Уфе. И нами получен ответ от Администрации города. Спасибо всем, кто подписал! — заключила Абрамичева.
В своем официальном ответе представители администрации города отметили, что биография и деятельность политического деятеля Иосифа Сталина вызывает множество вопросов и не позволяют принимать однозначного решения по установке ему бюста в городе.
Напомним, ранее бюро комитета КПРФ в Башкирии организовало сбор денег на создание и установку бюста Иосифа Сталина в Уфе. Предварительно местом для установки был выбран парк Победы или территория около здания рескома на Заки Валиди. Проект оценивался в 600 тысяч рублей.