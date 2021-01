В мэрии Уфы передумали устанавливать памятник Иосифу Сталину

В мэрии Уфы решили не устанавливать памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе РБ Кристина Абрамичева. По ее словам, решение было принято после того, как общественники создали петицию.

— Мы с активистами создали петицию на местном ресурсе голосрб - против установки памятника Сталину в Уфе. И нами получен ответ от Администрации города. Спасибо всем, кто подписал! — заключила Абрамичева. В своем официальном ответе представители администрации города отметили, что биография и деятельность политического деятеля Иосифа Сталина вызывает множество вопросов и не позволяют принимать однозначного решения по установке ему бюста в городе. Напомним, ранее бюро комитета КПРФ в Башкирии организовало сбор денег на создание и установку бюста Иосифа Сталина в Уфе. Предварительно местом для установки был выбран парк Победы или территория около здания рескома на Заки Валиди. Проект оценивался в 600 тысяч рублей.

