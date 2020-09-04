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В Башкирии обманутые вкладчики «Золотого запаса» вышли на пикет

4 сентября 2020, 05:49
Фото: vk.com
В Уфе вкладчики «Золотого запаса» устроили пикет, передаёт «ПроУфу». Участники акции вновь требуют вернуть деньги.

Прошлый пикет был проведён в июне у здания правительства Башкортостана. Тогда вкладчики просили власти о помощи.

Напомним, сбои в работе выплат «Золотого запаса» начались после отзыва лицензии у Роскомснаббанка, который до этого принадлежал депутату Государственного собрания Башкирии Флюру Галлямову. Банк России счёл, что «Золотой запас» собирался по принципам финансовой пирамиды. В июне обманутые вкладчики вышли с плакатом, призывающем «помочь» Галлямову с возвратом денег. Как передаёт Proufu.ru, из-за «Золотого запаса» пострадали также компании-клиенты банка, в частности «Тихая гавань» и «Парк-сити».

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#Новости#Банк#Уфа#Одиночный пикет#Анна Кононова#Общество
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