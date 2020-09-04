В Башкирии обманутые вкладчики «Золотого запаса» вышли на пикет

Напомним, сбои в работе выплат «Золотого запаса» начались после отзыва лицензии у Роскомснаббанка, который до этого принадлежал депутату Государственного собрания Башкирии Флюру Галлямову. Банк России счёл, что «Золотой запас» собирался по принципам финансовой пирамиды. В июне обманутые вкладчики вышли с плакатом, призывающем «помочь» Галлямову с возвратом денег. Как передаёт Proufu.ru, из-за «Золотого запаса» пострадали также компании-клиенты банка, в частности «Тихая гавань» и «Парк-сити».