В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин

В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин
В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин
Вчера, 11:36ПолитикаФото: vk.com
Торжественное прощание с контрактником состоится в пятницу, 22 апреля, сообщается в официальной группе «Вконтакте» Белорецкого района.

Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.

Ранее стало известно о гибели на Украине 28-летнего уроженца Уфы Дениса Камалова.

19 апреля сообщалось, что во время спецоперации погиб 23-летний Максим Ядров из Буздяка. Накануне Минобороны России отметило мужество выпускника кадетского класса из Башкирии Вадима Гаврикова. Танковая рота под его командованием освободила населенный пункт.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы