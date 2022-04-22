В спецоперации на Украине погиб спецназовец из Башкирии Артем Мамыкин

Военнослужащего призвали на срочную службу в 2001 году после окончания местного профессионального лицея. Известно, что он служил в отряде спецназначения «Витязь». Участвовал в Чеченской компании, освобождал заложников «Норд-Оста». Завершив в 2003 году срочную службу в течение десяти лет трудился на Белорецком металлургическом комбинате.