Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии

Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии
Минобороны РФ отметило заслуги на Украине выпускника кадетского класса из Башкирии
Вчера, 20:57ОбществоФото: Министерство обороны РФ
Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Вадима Гаврикова освободила населенный пункт, информировало Минобороны 18 апреля.

Старший лейтенант Вадим Гавриков, который окончил кадетский класс школы No20 в башкирском городе Белорецк, 18 апреля был отмечен Министерством обороны Российской Федерации за мужество, проявленное им в ходе военной спецоперации на Украине. Сообщается, что танковая рота под командованием Гаврикова освободила населенный пункт, какой именно населенный пункт в ведомстве не уточнили.

Действия старшего лейтенанта в министерстве обороны РФ назвали мужественными и героическими, а также высоко оценили высокую подготовку, как самого Гаврикова, так и его подчиненных в составе танковой роты.

В сообществах в социальных сетях Белорецка многие жители узнали Вадима Гаврикова и поделились радостью о том, что пост посвящен мужественному поступку военнослужащего, а не приурочен к каким-либо печальным событиям. В комментариях отметились те, кто вместе в Гавриковым посещал детский сад, учился в одной школе и был связан каким-либо образом со старшим лейтенантом Гавриковым. нашлось в комментариях место и благодарностям родителям Гаврикова за достойное воспитание сына. Пожелание множества комментаторов было единым — чтобы он, как и другие военнослужащие вернулся домой живым и здоровым.

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