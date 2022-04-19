Уроженец Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

Стало известно о смерти еще одного уроженца Башкирии в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает администрация Буздякского района на странице в своих социальных сетях, прощание с 23-летним Максимом Ядровым состоится завтра, 20 апреля, в селе Буздяк.
По данным издания «Буздякские новости», 23 года погибшему солдату исполнилось только в начале прошлой неделе — 11 апреля. Так, после окончания школы молодой человек получал образование в Казанском высшем танковом командном училище и в 2021 году окончил заведение в звании лейтенанта.
В минувшие выходные состоялась церемония прощания с 23-летним Тимуром Нуховым, который также скончался в ходе спецоперации на Украине.