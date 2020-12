В Башкирии отказавшемуся надеть маску в магазине депутату вынесли выговор

Сегодня состоялось заседание местного политсовета «Единой России в Башкирии, на который вызвали депутата Зубовского сельсовета Уфимского района Артура Саттарова. Ранее чиновник отказался надеть маску в магазине и устроил скандал. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям и СМИ.

По словам Саттарова, он умышленно не надел маску, так как решил проверить магазин на соблюдение указа главы Башкирии. В итоге на совещании ему объявили выговор за неэтичное поведение. Кроме того, депутат извинится перед руководством магазина и кассиром. Позже ситуацию рассмотрит комиссия при президиуме регионального политсовета. Я признаю, что допустил ошибку. Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится, сказал Артур Саттаров. Напомним, кассир отказала ему в обслуживании, так как он не надел маску. В ответ Саттаров заявил, что не обязан это делать. Тогда сотрудники напомнили об указе главы республики, на что он сказал, что на документе нет печати и подписи, поэтому исполнять его не будет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter