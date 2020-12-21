В Башкирии отказавшемуся надеть маску в магазине депутату вынесли выговор

Напомним, кассир отказала ему в обслуживании, так как он не надел маску. В ответ Саттаров заявил, что не обязан это делать. Тогда сотрудники напомнили об указе главы республики, на что он сказал, что на документе нет печати и подписи, поэтому исполнять его не будет.