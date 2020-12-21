В Башкирии отказавшемуся надеть маску в магазине депутату вынесли выговор

По словам Саттарова, он умышленно не надел маску, так как решил проверить магазин на соблюдение указа главы Башкирии. В итоге на совещании ему объявили выговор за неэтичное поведение. Кроме того, депутат извинится перед руководством магазина и кассиром. Позже ситуацию рассмотрит комиссия при президиуме регионального политсовета.
Я признаю, что допустил ошибку. Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится, сказал Артур Саттаров.
Напомним, кассир отказала ему в обслуживании, так как он не надел маску. В ответ Саттаров заявил, что не обязан это делать. Тогда сотрудники напомнили об указе главы республики, на что он сказал, что на документе нет печати и подписи, поэтому исполнять его не будет.