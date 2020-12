Депутат Зубовского сельсовета Уфимского района Артур Саттаров устроил скандал в магазине после отказа в обслуживании из-за отсутствия медицинской маски.

Саттаров заявил, что не обязан её надевать и потребовал вызвать полицию, поскольку требование кассира нарушает его права. Инцидент попал на видео. Позже депутат назвал произошедшее «внеплановой проверкой» того, как в магазинах соблюдают указ главы Башкирии Радия Хабирова о режиме готовности к коронавирусу.

