«Тяжёлая артиллерия». Автор проекта о прямых выборах мэра Уфы ответил Павлу Качкаеву

Депутат Госдумы и бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев высказался против законопроекта о прямых выборах мэра, который ранее предложил депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов. Последний ответил Качкаеву в своём блоге.

Вчера с корреспондентом «Эха Москвы в Уфе» беседовал бывший мэр Уфы Павел Качкаев. Он отметил, что место главы администрации должен занимать грамотный человек, отвечающий за решения. По его словам, в стране были случаи, когда в качестве мэра «избирались люди с судимостью и неадекватным поведением». Качкаев считает, что депутаты в состоянии сами выбрать достойного главу администрации. Он также считает нормальной практикой, когда кандидата в мэры города-миллионника рассматривают в Кремле. Но не утверждают и не принимают решения о назначении. Есть конкурсная комиссия, а дальше голосуется депутатами, представляющими электорат того или иного муниципального образования. Думаете, Кремль утвердит кандидатуру, которая может злоупотребить властью? рассказал «Эху» Павел Качкаев. Инициатор законопроекта Рустам Хафизов отреагировал на заявление Качкаева в своём блоге. Он считает, что озвученная позиция аналогичная мнению руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова. Вероятно, чтобы усилить позицию провалившего мэрскую повестку Ахмадинурова, была подключена тяжелая артиллерия федерального масштаба, да еще и имеющая опыт назначаемой мэрской должности, а ныне депутат Государственной Думы Павел Рюрикович Качкаев, пишет Хафизов. Напомним, в конце прошлого месяца Рустам Хафизов решил разработать законопроект о прямых выборах мэра в муниципалитетах Башкирии. Однако рассмотрев опыт других городов, скорректировал свой проект. По сути он предлагает «Советскую модель» — «Вся власть Советам», то есть люди выбирают Совет (в данном случае Горсовет Уфы), Совет выбирает мэра, а мэр назначает Исполком. Как он рассказывал Mkset, преамбулу законопроекта он лично отправлял Рустему Ахмадинурову. Тот посчитал, что в условиях эпидобстановки и большого количества «городских сумасшедших» предпочтительней прежняя форма назначения мэра. Партия, по словам Ахмадинурова, не поддерживает законопроект, однако к этому можно вернуться чуть позже. Рустам Хафизов возмутился высказыванием о «городских сумасшедших» и попросил коллегу из «ЕР» извиниться. В итоге Рустем Ахмадинуров принёс извинения в комментариях под постом.

