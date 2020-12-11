«Тяжёлая артиллерия». Автор проекта о прямых выборах мэра Уфы ответил Павлу Качкаеву

Напомним, в конце прошлого месяца Рустам Хафизов решил разработать законопроект о прямых выборах мэра в муниципалитетах Башкирии. Однако рассмотрев опыт других городов, скорректировал свой проект. По сути он предлагает «Советскую модель» — «Вся власть Советам», то есть люди выбирают Совет (в данном случае Горсовет Уфы), Совет выбирает мэра, а мэр назначает Исполком. Как он рассказывал Mkset, преамбулу законопроекта он лично отправлял Рустему Ахмадинурову. Тот посчитал, что в условиях эпидобстановки и большого количества «городских сумасшедших» предпочтительней прежняя форма назначения мэра. Партия, по словам Ахмадинурова, не поддерживает законопроект, однако к этому можно вернуться чуть позже. Рустам Хафизов возмутился высказыванием о «городских сумасшедших» и попросил коллегу из «ЕР» извиниться. В итоге Рустем Ахмадинуров принёс извинения в комментариях под постом.