«Ничего личного». Полицейский из Уфы рассказал о своей работе на акциях протеста

Не могу судить, правда это или нет, но я уверен: если с ней так поступили, было за что. Потому что так просто обычную женщину в автозак не поволокут. Тем более что там было самое начало, ещё все были спокойные. Думаю, причина для этого была. К слову, по радиосвязи шла трансляция предупреждения о том, что мероприятие несанкционированное, людям предлагали разойтись. По идее этого достаточно, чтобы те, кто не подчинился такому требованию, считались нарушителями. Их уже можно было бы «винтить». Но ведь этого не было. Разве это не по-человечески?