Что делать, если вас задержали на митинге. Восемь советов адвоката из Уфы
Карточки

Что делать, если вас задержали на митинге. Восемь советов адвоката из Уфы

Вчера, 16:15Карина МамаеваPhoto: 1MediaInvest
Уфимский адвокат Айдар Хызыров рассказал, что делать если вас задержали сотрудники полиции

Последнее время в медиа и социальных сетях все чаще пишут о массовых задержаниях на митингах. В автозаки попадают не только сами участники мероприятий, но и случайные прохожие и представители СМИ.

Только в Башкирии за последние две недели на митингах было задержано более 300 человек. Поэтому мы подготовили для вас карточки в которых рассказываем, что делать и как себя вести, если вас задержали сотрудники полиции.

Как себя вести при задержании?

В тот момент, когда вас задерживают, нельзя делать ничего, что может быть истолковано как насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Попросите сотрудника представиться. Постарайтесь запомнить номер нагрудного значка. Сохраняйте спокойствие и не сопротивляйтесь. Если есть возможность, сразу свяжитесь со своими близкими и со знакомым адвокатом. Сообщите им свои координаты.

Что вам грозит?

С вас возьмут объяснение и составят протокол по административному правонарушению. Вот краткий список возможных статей:

  • о нарушении правил участия в акции – ст. 20.2 КоАП РФ;
  • о неповиновении сотруднику полиции – ст. 19.3 КоАП РФ;
  • о хулиганстве – 20.1 КоАП РФ.

Разные части этих статей предусматривают разные наказания – от штрафов до 15 суток ареста.

Как вести себя в отделе полиции?

Продолжайте сохранять спокойствие. Вас должны доставить в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Это может занять несколько часов, но может также затянуться и до вечера.

Если статья предусматривает административный арест, вас могут держать в отделе полиции до 48 часов, а оттуда увезти в суд. Если по вменяемой вам статье арест не предусмотрен – вас не имеют право удерживать более 3 часов.

Какие права имеет задержанный на митинге?

Согласно статье 27.3 КоАП РФ, по просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, а также защитник.

Важно! В законе нет запрета на звонки, переписки, использование телефона. Наоборот закреплено право на звонок близким и защитнику (ст. 27.3 КоАП РФ и ст. 14 ФЗ «О полиции»).

Также стоит помнить, что административный арест не может быть назначен женщинам с детьми до 14 лет, несовершеннолетним и инвалидам l и ll группы.

Что вам грозит, если вы не совершеннолетний?

В первую очередь позвоните родителям. Без родителей вас не могут допрашивать, составлять протоколы, получить помощь адвоката вы тоже не сможете. А самое главное – вас не выпустят из отдела, пока вас не заберут родители. Скорее всего вас отделят от остальных задержанных, а на ночь отправят в ближайшую детскую больницу. Ваше дело будет рассматриваться в Комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства, а не в суде.

Какие протоколы могут составить?

Это могут быть протоколы:

  • о доставлении,
  • о задержании,
  • об административном правонарушении

Вам предложат подписать эти протоколы после ознакомления. Потребуйте копию протокола и только после получения подпишите оригинал. Внимательно прочитайте их и не торопитесь. В графе «Объяснения» напишите следующую фразу:

«С содержанием протокола несогласен. Правонарушений не совершал. Моего адвоката ко мне не допустили».

В момент составления замечаний на протокол нужно определиться со своей позицией по произошедшему. Например, указать, что вы ничего не нарушали и просто пришли высказать свою гражданскую позицию. Еще один вариант – указать, что вы готовы давать показания только в присутствии адвоката. Желательно вообще ничего не подписывать без адвоката. И точно не подписывать протокол, не читая его. Худшее, что можно сделать на этом этапе – написать то, что вам посоветует сотрудник полиции.

Внимательно вчитывайтесь в каждую графу протокола. Если сотрудники полиции не разъясняли вам ваши права, так и пишите: «Мне мои права не разъяснили». Также следует написать, если: «Копию протокола не вручили», «о дате и времени рассмотрения не сообщили», «адвоката не допустили», «позвонить близким не дали». Все эти нарушения можно будет обжаловать в суде.

Важно! Не подписывайте пустые листы, перечеркните пустые поля в протоколах. Обязательно фиксируйте в протоколах: время доставления и превышение времени задержания, ФИО и номера жетонов полицейских, вас задержавших. Отдельно в протокол запишите: если вам не представились и не объяснили причину задержания, угрожали, нанесли травму при задержании.

Что делать, если у вас отбирают вещи?

Если у вас изымают личные вещи, включая телефон, то должны составить протокол об изъятии в присутствии понятых. В протоколе должно быть прописано, в связи с чем у вас их изымают. Подробно пишите, что именно изымают, состояние и серийные номера изымаемых устройств.

Что делать, если вас везут в суд?

В суде попросите лист бумаги и ручку. На нем необходимо написать следующее:

«Прошу отложить судебное заседание для подготовки правовой позиции по делу и консультации с адвокатом; ознакомить меня с материалами дела; вызвать в суд в качестве стороны обвинения прокурора; вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей полицейских, чьи рапорта и объяснения содержатся в материалах дела, так как они являются ключевыми свидетелями по делу. Дата. Подпись».

Суд, скорее всего, вынесет постановление и назначит вам административный штраф. Но, если вы правильно сможете зафиксировать все допущенные сотрудниками полиции и судом процессуальные нарушения, есть вероятность того, что добиться отмены постановления суда удастся в суде апелляционной инстанции.

После того как вас выпустят, свяжитесь в ближайшие дни с адвокатом. После получения его консультации нужно решить, что делать дальше – будете обжаловать решение суда в вышестоящий суд или оплатить штраф. Это уже выбор каждого.

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