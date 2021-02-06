Что делать, если вас задержали на митинге. Восемь советов адвоката из Уфы

Это могут быть протоколы:

о доставлении,

о задержании,

об административном правонарушении

Вам предложат подписать эти протоколы после ознакомления. Потребуйте копию протокола и только после получения подпишите оригинал. Внимательно прочитайте их и не торопитесь. В графе «Объяснения» напишите следующую фразу:

«С содержанием протокола несогласен. Правонарушений не совершал. Моего адвоката ко мне не допустили».

В момент составления замечаний на протокол нужно определиться со своей позицией по произошедшему. Например, указать, что вы ничего не нарушали и просто пришли высказать свою гражданскую позицию. Еще один вариант – указать, что вы готовы давать показания только в присутствии адвоката. Желательно вообще ничего не подписывать без адвоката. И точно не подписывать протокол, не читая его. Худшее, что можно сделать на этом этапе – написать то, что вам посоветует сотрудник полиции.

Внимательно вчитывайтесь в каждую графу протокола. Если сотрудники полиции не разъясняли вам ваши права, так и пишите: «Мне мои права не разъяснили». Также следует написать, если: «Копию протокола не вручили», «о дате и времени рассмотрения не сообщили», «адвоката не допустили», «позвонить близким не дали». Все эти нарушения можно будет обжаловать в суде.

Важно! Не подписывайте пустые листы, перечеркните пустые поля в протоколах. Обязательно фиксируйте в протоколах: время доставления и превышение времени задержания, ФИО и номера жетонов полицейских, вас задержавших. Отдельно в протокол запишите: если вам не представились и не объяснили причину задержания, угрожали, нанесли травму при задержании.