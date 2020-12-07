Власти Башкирии выделили 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» на ТВ

Согласно техзаданию, вещание разбито по тематикам: на информационное на 174 часа, из которых на башкирском — 25, и на тематическое на 76 часов, в том числе 42 — на башкирском языке. При этом общая численность телезрителей должна составлять не менее четырёх миллионов или 98% территории Башкирии.