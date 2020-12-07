Власти Башкирии выделили 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» на ТВ

Власти Башкирии выделили 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» на ТВ

Вчера, 18:38ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Агентство по печати и средствам массовой информации выступило заказчиком на освещение деятельности госорганов Башкирии в эфире общероссийских телеканалов. Услуги оценили в 30 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, вещание разбито по тематикам: на информационное на 174 часа, из которых на башкирском — 25, и на тематическое на 76 часов, в том числе 42 — на башкирском языке. При этом общая численность телезрителей должна составлять не менее четырёх миллионов или 98% территории Башкирии.

Заказчик должен освещать деятельность госорганов республики, привлекать внимание к актуальным вопросам различных сфер жизни, поддерживать объективный имидж Башкирии, правительства и органов власти. Кроме того, в эфир будут выходить специальные репортажи и интервью, а также еженедельный выпуск новостей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 декабря, а вот победитель госзакупки определится только 12 января. Контракт продействует с момента его подписания и до 31 июля 2021 года.

Related news:
телевидениеправительствоРегиональные органы властиБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы