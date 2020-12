Власти Башкирии выделили 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» на ТВ

Агентство по печати и средствам массовой информации выступило заказчиком на освещение деятельности госорганов Башкирии в эфире общероссийских телеканалов. Услуги оценили в 30 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, вещание разбито по тематикам: на информационное на 174 часа, из которых на башкирском — 25, и на тематическое на 76 часов, в том числе 42 — на башкирском языке. При этом общая численность телезрителей должна составлять не менее четырёх миллионов или 98% территории Башкирии. Заказчик должен освещать деятельность госорганов республики, привлекать внимание к актуальным вопросам различных сфер жизни, поддерживать объективный имидж Башкирии, правительства и органов власти. Кроме того, в эфир будут выходить специальные репортажи и интервью, а также еженедельный выпуск новостей Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 декабря, а вот победитель госзакупки определится только 12 января. Контракт продействует с момента его подписания и до 31 июля 2021 года.

