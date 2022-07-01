Новые назначения в мэрии Уфы, гонорары за фестиваль и скандальное граффити

Стали известны размеры гонораров звезд на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе. Самую большую сумму — 10 млн рублей — заплатили за аренду светового, звукового, светодиодного оборудования и сценических конструкций. Затем следуют гонорары приглашенным хедлайнерам. Так, выступление «Дискотеки Аварии» обошлось филармонии в 3 млн рублей, а Трофима — в 2,89 млн. Участие в фестивале группы «Пицца» стоило 1,12 млн рублей.
Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска. Кроме этого, Руководителем управления транспорта мэрии назначен Кирилл Никулин. Ранее он работал директором МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест. Руководителем управления по комплексному развитию территорий стала Элина Даминева, работавшая замначальника правового управления в мэрии.
В начале этой недели художник-оформитель решил увековечить память скончавшегося музыканта Юрия Шатунова. На здании в Уфе был нарисован его портрет, однако инициативу оценили далеко не все. В частности, пользователи соцсетей попросили закрасить граффити или переделать. К слову, закрасить изображение действительно могут, так как оно не согласовано с властями города. Сам художник заявил, что «вякают диванные критики».
Колония в Башкирии вновь объявила тендер на закупку надувного банана. Исправительная колония № 7 в Мелеузе повторно объявила тендер на закупку надувного банана. Примечательно, что в отличие от предыдущей закупки на этот раз сотрудники ИК-7 намерены приобрести два надувных «банана».
В центре Уфы произошла массовая авария с восемью пострадавшими. На дороге столкнулся автобус и два легковых автомобиля. Известно, что от удара автобус отбросило на трёх пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка. Так, водитель «Audi» и его три пассажира, а также пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Водителю автобуса потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили в Минздраве Башкирии, наиболее тяжелые травмы получили ребенок и взрослый. Еще два человека остаются в состоянии средней степени тяжести. Четверых пострадавших госпитализировать не стали.
Тем временем в Демском районе произошла утечка на магистральном водопроводе, в связи с чем проводились аварийно-ремонтные работы по адреса Дагестанская, 21. Так, жители всего района остались без водоснабжения почти на сутки — воду включили лишь на следующий день.
«Июль–август остаются без сахара»: власти Башкирии сделали важное заявление. Во время весеннего ажиотажа в республики «выкинули» на рынок почти весь сахар, который произвели. Сахар по фиксированной цене 70 рублей за килограмм был раскуплен, а склады опустошены. В результате в Башкирии могла повториться история с дефицитом продукта и ростом цены на него.
Жители Кандринского сельсовета решили привлечь внимание к проблемам на дорогах тем, что украсили ямы с лужами портретом главы Туймазинского района Айдара Суфиянова. Примечательно, что другие пользователи к портрету Суфиянова предложили добавить и фотографию главы Кандринского сельсовета Риля Рафикова.
Лидер ДДТ и уроженец Уфы Шевчук прокомментировал известие о своём отъезде из России. По мнению музыканта, Россия сейчас как никогда нуждается в творчестве группы, а решение остаться в стране, по словам Юрия Шевчука, является единственно правильным.