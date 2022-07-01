Новые назначения в мэрии Уфы, гонорары за фестиваль и скандальное граффити

В начале этой недели художник-оформитель решил увековечить память скончавшегося музыканта Юрия Шатунова. На здании в Уфе был нарисован его портрет, однако инициативу оценили далеко не все. В частности, пользователи соцсетей попросили закрасить граффити или переделать. К слову, закрасить изображение действительно могут, так как оно не согласовано с властями города. Сам художник заявил, что «вякают диванные критики».