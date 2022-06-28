«Вякают диванные критики»: автор граффити с Шатуновым в Уфе ответил хейтерам

— Мы рисуем человека, у которого похороны. Нам даже сходства не надо. В Яндексе тысячи картин и рисунков Шатунова, и никто же там не вякает. Яндекс сохраняет все, что есть. Это вякают диванные критики, которые для города ничего не делают, не хотят. Только под псевдонимами и фейками пишут, лицо свое же они не показывают, Андрей Миляхов.