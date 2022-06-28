Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска

Кроме того, по данным информированного источника Mkset, произошло и еще одно назначение. Так, управление координации строительной деятельности возглавила 32-летняя Зиля Гумарова. Примечательно, что в середине марта этого года Гумарова была включена в базу данных кадрового резерва мэрии Уфы, свидетельствует информация с сайта администрации города.