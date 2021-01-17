В Башкирии вновь выявлено более 160 человек, заразившихся коронавирусом

Ранее Радий Хабиров на заседании оперштаба принял решение отменить обязательную самоизоляцию для социальных учреждений с 18 января. Однако она сохранится для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также глава республики поручил министру молодежной политики и спорта республики Руслану Хабибову снять коронавирусные ограничении с юношеского спорта.