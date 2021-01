Список памяти врачей, погибших от коронавируса, пополнила медсестра Городской клинической больницы № 18 в Уфе Айгуль Черепанова. Ей было всего 47 лет.

Отметим, что в настоящее время в Список входят 1033 имени погибших медиков из России. Ещё 183 умерших врачей — коллеги из других стран. В Списке памяти числится 22 медика из Башкирии: из Стерлитамака, Уфы, Салавата, Давлекановского района, Туймазов, Благовещенска, Белебея, Октябрьского и села Аскино. Напомним, в Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом, а также летальные исходы. За сегодняшний день зарегистрировано сразу два погибших от Covid-19.

