Список памяти: кого потеряла Башкирия в 2020 году

В Пятигорске после долгой болезни ушел из жизни пианист, теоретик и историк джаза Анатолий Иващенко. В 70-х стал одним из создателей эстрадного отделения в Уфимском училище искусств, в 1974–1982 гг. работал там в качестве заведующего. За годы работы в училище Анатолий Иващенко подготовил и выпустил целую плеяду ярких учеников, которые продолжают дело своего педагога, работая не только в Башкирии и России, но и за рубежом.