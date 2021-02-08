В Башкирии крупную партию вакцины от Covid-19 отправили на карантин

Речь идет о партии в 14 490 доз, поступившей в республику. По словам Забелина, было выявлено соответствие информации по кодированию штрихкода, указанному на вторичной упаковке и госреестре лекарственных средств. В настоящее время о ситуации оповещены Минздрав РФ, Роспортебнадзор, а также Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.