В Башкирии крупную партию вакцины от Covid-19 отправили на карантин

В Башкирии из-за несоответствия данных на карантин была направлена партия вакцин от коронавируса. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Речь идет о партии в 14 490 доз, поступившей в республику. По словам Забелина, было выявлено соответствие информации по кодированию штрихкода, указанному на вторичной упаковке и госреестре лекарственных средств. В настоящее время о ситуации оповещены Минздрав РФ, Роспортебнадзор, а также Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Сегодня ночью в республику поступила ещё одна партия вакцины, правда, в меньше количестве — 2 160 доз. Максим Забелин также сообщил, что уже более пяти тысяч жителей Башкирии записали на вакцинацию от коронавируса через сайт «Госуслуги».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter