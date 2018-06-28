В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона
Сегодня, 11:46ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сумма взяток с воспитателей превысила 500 тысяч рублей.
43-летнюю бывшую заведующую детским садом осудили по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
С 2014 по 2017 годы заведующая садиком в Демском районе Уфы требовала от учителей взятки за начисление повышенных премий и попустительство по службе. Сотрудники отдавали ей деньги в день выплаты премий. Общая сумма взяток составила более 500 тысяч рублей.
Также в 2017 году заведующая получила подарочные сертификаты в магазины бытовой техники и косметики стоимостью 16 тысяч рублей от родителей за зачисление их детей в садик.
Суд приговорил женщину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок 2 года и 3 месяца, а также оштрафовал на сумму 200 тысяч рублей.
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