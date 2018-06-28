В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона

43-летнюю бывшую заведующую детским садом осудили по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2014 по 2017 годы заведующая садиком в Демском районе Уфы требовала от учителей взятки за начисление повышенных премий и попустительство по службе. Сотрудники отдавали ей деньги в день выплаты премий. Общая сумма взяток составила более 500 тысяч рублей.

Также в 2017 году заведующая получила подарочные сертификаты в магазины бытовой техники и косметики стоимостью 16 тысяч рублей от родителей за зачисление их детей в садик.