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В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Уфе заведующую детским садом посадили за взятки в полмиллиона

Сегодня, 11:46ПроисшествияРустэм Башкирцев
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