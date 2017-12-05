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В Башкирии заведующую детсада оштрафовали за поборы

5 декабря 2017, 12:15
Родители пожаловались в прокуратуру за самоуправство руководства садика.

Сотрудники детского сада №9 в Учалах неоднократно требовали от родителей сдать деньги на благоустройство и ремонт его территории, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. С такими заявлениями руководство детсада неоднократно выступало на родительских собраниях, оглашая конкретные суммы взносов и их назначение.

По данному факту возбуждено административное дело по статье «Самоуправство», ответственные за поборы лица оштрафованы. Кроме того, собранные деньги вернули родителям, незаконные поборы прекращены, а в заведующая и сотрудники детсада привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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