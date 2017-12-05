В Башкирии заведующую детсада оштрафовали за поборы

Сотрудники детского сада №9 в Учалах неоднократно требовали от родителей сдать деньги на благоустройство и ремонт его территории, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. С такими заявлениями руководство детсада неоднократно выступало на родительских собраниях, оглашая конкретные суммы взносов и их назначение.