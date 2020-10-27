В Башкирии глава семейства угрожал жене убийством на глазах у детей

Напомним, ранее в Дуванском районе Башкирии между супругами произошла бытовая ссора, итогом которой стала госпитализация мужа. Как сообщали в МВД, во время застолья женщина взяла нож и ударила супруга в живот, а после вызвала скорую помощь. Мужчине оказали помощь. На допросе подозреваемая заявила, что муж часто оскорблял её. В отношении неё возбуждено уголовное дело.