В Башкирии глава семейства угрожал жене убийством на глазах у детей

Как рассказали свидетели, 32-летний мужчина выпивал алкоголь с друзьями у себя дома. Тогда между ним и супругой произошла ссора из-за неприязни. Глава семейства накинулся на женщину со словами «Убью», начал избивать и душить её. Полицию вызвали наблюдавшие за происходящим дети.
По инциденту заведено уголовное дело.
Напомним, ранее в Дуванском районе Башкирии между супругами произошла бытовая ссора, итогом которой стала госпитализация мужа. Как сообщали в МВД, во время застолья женщина взяла нож и ударила супруга в живот, а после вызвала скорую помощь. Мужчине оказали помощь. На допросе подозреваемая заявила, что муж часто оскорблял её. В отношении неё возбуждено уголовное дело.