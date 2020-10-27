В Башкирии глава семейства угрожал жене убийством на глазах у детей

В Башкирии глава семейства угрожал жене убийством на глазах у детей

Сегодня, 13:25ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Белорецком районе Башкирии был задержан мужчина, который угрожал своей жене убийством, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как рассказали свидетели, 32-летний мужчина выпивал алкоголь с друзьями у себя дома. Тогда между ним и супругой произошла ссора из-за неприязни. Глава семейства накинулся на женщину со словами «Убью», начал избивать и душить её. Полицию вызвали наблюдавшие за происходящим дети.

По инциденту заведено уголовное дело.

Напомним, ранее в Дуванском районе Башкирии между супругами произошла бытовая ссора, итогом которой стала госпитализация мужа. Как сообщали в МВД, во время застолья женщина взяла нож и ударила супруга в живот, а после вызвала скорую помощь. Мужчине оказали помощь. На допросе подозреваемая заявила, что муж часто оскорблял её. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Related news:
покушениеполицияБашкирияпреступление
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы