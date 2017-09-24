В Уфе девушку в наушниках сбил грузовой поезд

- Служба спасения 112 предупреждает, что нахождение на железнодорожных путях и переход в неустановленных местах всегда связаны с риском и опасностью для жизни, - говорится в сообщении. - He используйте наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути. Во избежание несчастного случая соблюдайте установленные на железных дорогах правила безопасного поведения.