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В Уфе девушку в наушниках сбил грузовой поезд

24 сентября 2017, 12:53
На железнодорожной станции "Парковая грузовым поездом была сбита девушка. Она переходила пути в неустановленном месте и не слышала сигнал машиниста, так как была в наушниках.

Как сообщили в службе спасения 112, о произошедшем сообщили очевидцы события вчера, в райне двух часов дня. Уфимка, к счастью, осталась жива, и после оказания медицинской помощи была госпитализирована в ГКБ №13.

- Служба спасения 112 предупреждает, что нахождение на железнодорожных путях и переход в неустановленных местах всегда связаны с риском и опасностью для жизни, - говорится в сообщении. - He используйте наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути. Во избежание несчастного случая соблюдайте установленные на железных дорогах правила безопасного поведения.

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