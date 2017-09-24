В Уфе девушку в наушниках сбил грузовой поезд

Как сообщили в службе спасения 112, о произошедшем сообщили очевидцы события вчера, в райне двух часов дня. Уфимка, к счастью, осталась жива, и после оказания медицинской помощи была госпитализирована в ГКБ №13.
- Служба спасения 112 предупреждает, что нахождение на железнодорожных путях и переход в неустановленных местах всегда связаны с риском и опасностью для жизни, - говорится в сообщении. - He используйте наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути. Во избежание несчастного случая соблюдайте установленные на железных дорогах правила безопасного поведения.