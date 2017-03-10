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В Уфе поезд сбил 14-летнего мальчика

10 марта 2017, 14:21
Ребенок получил серьезные травмы.

Проводится проверка по факту травмированного 14-летнего мальчика поездом, сообщают в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, сегодня, 10 марта, около 01:00 (мск.) на 1620 километре седьмом пикете грузовой поезд №2224 травмировал ребенка. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. Мальчик получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.

Сейчас проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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