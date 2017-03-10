В Уфе поезд сбил 14-летнего мальчика

По предварительным данным, сегодня, 10 марта, около 01:00 (мск.) на 1620 километре седьмом пикете грузовой поезд №2224 травмировал ребенка. Машинист экстренно затормозил, но наезд предотвратить не удалось. Мальчик получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.