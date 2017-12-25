В Уфе мертвого младенца нашли в сумке учительницы, родившей прямо на работе

Предположительно после родов женщина пребывала в шоковом состоянии.

Чудовищный случай, всколыхнувший всю республику, произошел в одной из школ в Калининском районе Уфы. Подробности рассказали «Вести-Башкортостан».

У учительницы, находившейся на большом сроке беременности, случились стремительные роды прямо в школе. Женщина родила в туалете и, видимо, будучи в шоковом состоянии, спрятала малыша в свою сумку. Через некоторое время во время уроков у нее открылось маточное кровотечение.

Прибывшая по срочному вызову «скорая помощь» доставила пациентку в реанимацию. Она до последнего скрывала истинную причину своего недомогания, диагноз стал ясен после медицинского осмотра.

Когда выяснилось, что женщина недавно родила ребенка, начались его поиски, которые завершились страшной находкой. Мертвый малыш был спрятан в сумке пациентки, которая оказалась при ней во время госпитализации.

Видео Видео: "Вести-Башкортостан"

В обстоятельствах происшедшего сейчас разбираются полиция и следственный комитет.