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В Башкирии мужчине дали 12 лет за убийство младенца

27 марта 2017, 16:59
Он задушил его, не сумев успокоить.

Житель Зилаирского района Башкирии осужден к длительному лишению свободы за убийство 4-месячного ребенка, сообщили в прокуратуре.

Верховный суд республики признал виновным в убийстве малолетнего 25-летнего жителя Зилаирского района Руслана Фамутдинова.

Суд установил, что в августе прошлого года его сожительница ушла за продуктами, оставив с ним своего 4-месячного ребенка. Тут малыш стал плакать, и мужчина долго не мог его успокоить. Он разозлился и задушил ребенка.

Когда его мама вернулась, он сказал ей, что малыш умер из-за падения с кроватки. Но экспертиза установила истинные причины смерти младенца, и тогда Фамутдинов признался в содеянном.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что на момент совершения преступления Фамутдинов был вменяем, но имел психические расстройства, - пояснили в прокуратуре. - Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, ему назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

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