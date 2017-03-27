В Башкирии мужчине дали 12 лет за убийство младенца

Житель Зилаирского района Башкирии осужден к длительному лишению свободы за убийство 4-месячного ребенка, сообщили в прокуратуре.
Верховный суд республики признал виновным в убийстве малолетнего 25-летнего жителя Зилаирского района Руслана Фамутдинова.
Суд установил, что в августе прошлого года его сожительница ушла за продуктами, оставив с ним своего 4-месячного ребенка. Тут малыш стал плакать, и мужчина долго не мог его успокоить. Он разозлился и задушил ребенка.
Когда его мама вернулась, он сказал ей, что малыш умер из-за падения с кроватки. Но экспертиза установила истинные причины смерти младенца, и тогда Фамутдинов признался в содеянном.
- Судебно-медицинская экспертиза показала, что на момент совершения преступления Фамутдинов был вменяем, но имел психические расстройства, - пояснили в прокуратуре. - Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, ему назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.