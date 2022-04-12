В Башкирии экс-начальник ГИБДД отправился в тюрьму за взятку

В Башкирии экс-начальник ГИБДД отправился в тюрьму за взятку
В Башкирии экс-начальник ГИБДД отправился в тюрьму за взятку
Вчера, 13:38ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
Прокуратура обжаловала предыдущее решение суда, включавшее в себя условный срок и штраф. Теперь обвиняемого ожидают четыре года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

В Башкирии ранее обвиненный в получении взятки начальник ОГИБДД получил реальный тюремный срок, а также штраф свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Изначально обвиняемому вынесли приговор, включавший себя четыре года ограничения свободы условно и штраф в размере 600 тысяч рублей, а также четырехлетний запрет на то, чтобы занимать должности в правоохранительных органах. Однако сторона обвинения сочла данный приговор чересчур мягким — последовала апелляция.

Согласно новому решению суда, его ожидает тюремное заключение сроком на четыре года в колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как сообщают в ведомстве, к обвиняемому обратился ранее лишенный водительских прав местный житель. В его отношении был составлен административный протокол, а автомобиль доставили на специальную стоянку.

Обвиняемый, в свою очередь, пользуясь служебным положением, поручил сотрудникам ведомства уничтожить материалы проверки.

Сообщается также, что в 2018 году за взятку в размере 30 тысяч рублей обвиняемый через посредника обеспечил местному жителю получение водительских прав без фактического прохождения соответствующих экзаменов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Уфе заочно арестовали теневого банкира Сергея Кострова. Несколькими годами ранее мужчина организовал в столице республике преступное сообщество, занимавшееся обналичиванием денежных средств. Примечательно, что мужчина находится в международном розыске.

Также ранее в Башкирии вынесен был приговор женщине, которая выбросила чужого младенца из окна перинатального центра. У женщины выявлен был ряд психических отклонений, которые препятствуют объективному восприятию реальности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы