В Башкирии экс-начальник ГИБДД отправился в тюрьму за взятку

Прокуратура обжаловала предыдущее решение суда, включавшее в себя условный срок и штраф. Теперь обвиняемого ожидают четыре года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

В Башкирии ранее обвиненный в получении взятки начальник ОГИБДД получил реальный тюремный срок, а также штраф свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Изначально обвиняемому вынесли приговор, включавший себя четыре года ограничения свободы условно и штраф в размере 600 тысяч рублей, а также четырехлетний запрет на то, чтобы занимать должности в правоохранительных органах. Однако сторона обвинения сочла данный приговор чересчур мягким — последовала апелляция. Согласно новому решению суда, его ожидает тюремное заключение сроком на четыре года в колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей. Как сообщают в ведомстве, к обвиняемому обратился ранее лишенный водительских прав местный житель. В его отношении был составлен административный протокол, а автомобиль доставили на специальную стоянку. Обвиняемый, в свою очередь, пользуясь служебным положением, поручил сотрудникам ведомства уничтожить материалы проверки. Сообщается также, что в 2018 году за взятку в размере 30 тысяч рублей обвиняемый через посредника обеспечил местному жителю получение водительских прав без фактического прохождения соответствующих экзаменов. Напомним, ранее стало известно о том, что в Уфе заочно арестовали теневого банкира Сергея Кострова. Несколькими годами ранее мужчина организовал в столице республике преступное сообщество, занимавшееся обналичиванием денежных средств. Примечательно, что мужчина находится в международном розыске. Также ранее в Башкирии вынесен был приговор женщине, которая выбросила чужого младенца из окна перинатального центра. У женщины выявлен был ряд психических отклонений, которые препятствуют объективному восприятию реальности.

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