В Башкирии на реке Белой были найдены опасные пятна
10 марта, 12:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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На оперативке в правительстве доложили о результатах проверки.
Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рассказал о проблемной ситуации, возникшей 6 марта на реке Белой возле города Благовещенска.
По его словам, специалисты Госкомитета вместе со спасателями нашли на воде пятна нефтесодержащей жидкости диаметром от 6 до 50 см. Пятна были локализованы в одном месте и больше нигде не появились.
После обследования территории был сделан вывод, что, скорее всего, речь идет о разливе топлива от снегоходов.
Вся жидкость была оперативно собрана и утилизирована.
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