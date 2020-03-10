В Башкирии на реке Белой были найдены опасные пятна

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рассказал о проблемной ситуации, возникшей 6 марта на реке Белой возле города Благовещенска.

По его словам, специалисты Госкомитета вместе со спасателями нашли на воде пятна нефтесодержащей жидкости диаметром от 6 до 50 см. Пятна были локализованы в одном месте и больше нигде не появились.

После обследования территории был сделан вывод, что, скорее всего, речь идет о разливе топлива от снегоходов.