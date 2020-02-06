Жители Уфы сообщили о подозрительном пятне на реке

Сообщение о маслянистом пятне, которое похоже на нефтепродукт поступило, по сообщению спасателей, вчера 5 февраля вечером.
Когда сотрудники управления прибыли на Лихачевскую излучину, то действительно его обнаружили. Позже выяснилось, что вероятнее всего произошел слив стоков в системе ливневой канализации.
Источник в настоящий момент устанавливается спасателями, масляное пятно обработано сорбентом. Специалисты также взяли пробы воды на анализ. Отдельно отмечается, что угрозы распространения нет, а уборка вещества уже началась.