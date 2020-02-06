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Жители Уфы сообщили о подозрительном пятне на реке

6 февраля 2020, 07:16
Фото: Управление гражданской защиты
В Управлении по гражданской защите опубликовали результаты проверки пятна на реке Уфа.

Сообщение о маслянистом пятне, которое похоже на нефтепродукт поступило, по сообщению спасателей, вчера 5 февраля вечером.

Когда сотрудники управления прибыли на Лихачевскую излучину, то действительно его обнаружили. Позже выяснилось, что вероятнее всего произошел слив стоков в системе ливневой канализации.

Источник в настоящий момент устанавливается спасателями, масляное пятно обработано сорбентом. Специалисты также взяли пробы воды на анализ. Отдельно отмечается, что угрозы распространения нет, а уборка вещества уже началась.

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