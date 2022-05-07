Площадь лесного пожара в Абзелиловском районе Башкирии выросла до 25 га

Площадь лесного пожара в Абзелиловском районе Башкирии выросла до 25 га
Площадь лесного пожара в Абзелиловском районе Башкирии выросла до 25 га
Вчера, 16:18ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Юлия Гайнетдинова/vk
Пожар является низовым, горит сухая трава, мох и чилига (кустарник), сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

«Очаг общей площадью 25 га на открытой территории. Вид лесного пожара — низовой. По территории произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет, население информировано», — сообщили в ведомстве.

По данным Госкомитета, в настоящее время с огнем борются 65 человек, пожар тушат с помощью 23 единиц спецтехники. Названы и предварительные причины инцидента — человеческий фактор. Местность, где происходит пожар, труднодоступная, сообщили в свою очередь в районной администрации.

UPD: по данным МЧС по РБ на 16:43 по местному времени, пожар потушили на площади 26 га.

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