Площадь лесного пожара в Абзелиловском районе Башкирии выросла до 25 га

По данным Госкомитета, в настоящее время с огнем борются 65 человек, пожар тушат с помощью 23 единиц спецтехники. Названы и предварительные причины инцидента — человеческий фактор. Местность, где происходит пожар, труднодоступная, сообщили в свою очередь в районной администрации.