Жители Башкирии сообщают о действующем на большой площади лесном пожаре

Один из местных жителей отмечает, что лесной пожар происходит на большой площади. Деревья горят на территории между деревнями Тирмен и Кулукасово. Другие очевидцы предполагают, что причиной пожара стал поджог.
По данным республиканского управления МЧС на утро 7 мая, всего на территории Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Их площадь составляет 39,8 га. Один из очагов площадью 12 га находится в Учалинском районе, он действует с 5 мая. В Белорецком и Абзелиловском районах пожары обнаружили 6 мая, огонь бушует на площади 14,8 и 13 га соответственно.
В чрезвычайном ведомстве сообщили, что очаг пожара находится в семи километрах от населенного пункта Тирмен. Угрозы для деревни нет, на пути огня имеется искусственная преграда — грунтовая дорога. В ликвидации пожара участвуют 19 человек и восемь единиц техники.