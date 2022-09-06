Тревожный сигнал сработал у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта Домодедово

Тревожный сигнал сработал у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта Домодедово
Тревожный сигнал сработал у самолета, прибывшего в Уфу из аэропорта Домодедово
Вчера, 14:20ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О срабатывании сигнализации на борту авиасудна сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

В ночь 6 сентября на самолёте, прибывшем в Уфу из международного аэропорта Домодедово, сработала сигнализация невыпуска реверса. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Сообщается, что в настоящий момент самолет может выполнять рейсы. Первичные материалы по факту об инциденте были собраны инспекцией по безопасности полётов. Техническим составом дефект отложен до ремонта.

Напомним, неделей ранее в уфимском аэропорту у самолёта, прибывшего из Санкт-Петербурга была обнаружена серьёзная неисправность. Специалисты в ходе послеполётного досмотра выявили, что у авиасудна разрушена антенна второй УКВ радиостанции.

Также ранее на одном из крыльев самолета рейса «Москва-Уфа» при странных обстоятельствах обнаружили тело мертвой птицы. Примечательно, что в специалисты отдела орнитологического наблюдения позднее отчитались о том, что никаких пернатых вблизи самолета замечено не было.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы