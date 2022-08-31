С самолетом из Санкт-Петербурга случилось ЧП в аэропорту Уфы

С самолетом из Санкт-Петербурга случилось ЧП в аэропорту Уфы
С самолетом из Санкт-Петербурга случилось ЧП в аэропорту Уфы
Вчера, 08:42ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О выявленном в ходе осмотра дефекте сообщает телеграм-канал Авиаинцидент

На самолете RRJ-100 рейса Санкт-Петербург-Уфа 26 августа было выявлено разрушение антенны второй УКВ радиостанции. Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Сообщается, что дефект выявил специалист НО ВС в ходе послеполётного досмотра, когда самолёт зарулил на МС. В настоящий момент не установлено, на каком этапе произошло разрушение. Отмечается, что Произведены фотоснимки, составлен акт осмотра ВС, произведен комиссионный осмотр аэродромных покрытий, РД, ИВПП-2, посторонних предметов не обнаружено.

Напомним, ранее самолет «Азимут» не смог совершить вылет в Уфу из Минеральных вод из-за стружки, попавшей в один из двигателей авиасудна. Сообщается, что стружка загорелась на этапе предварительного старта.

Также ранее на крыле самолета рейса Москва-Уфа при странных обстоятельствах обнаружили тело мёртвой птицы. После того, как птицу обнаружили, самолет был вынужден вернуться с точки запуска двигателей после выпуска механизации.

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