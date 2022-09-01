В аэропорту Уфы задержали женщину, попытавшуюся перевезти свыше 50 тысяч долларов

Женщина, задержанная ранее в уфимском аэропорту, попыталась перевести в ручной клади свыше 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Сообщается, что пассажирка попыталась перевезти крупную сумму различной валюты из Уфы в Ташкент, воспользовавшись «зелёным коридором». Суммарно при женщине оказалось 8 тысяч евро, 5 тысяч долларов и 2 миллиона рублей наличными. Общая сумма денежных средств в пересчёте составила 50 903,15 долларов.
Отметим, что в настоящий момент действуют ограничения по вывозу за пределы страны иностранной валюты в размере, превышающем 10 тысяч долларов США на одного гражданина. При этом ту же сумму в рублях также необходимо задекларировать. Таким образом, согласно действующим правилам, женщина должна была воспользоваться так называемым «красным коридором», предварительно подав декларацию.
По данному факту было заведено уголовное дело.
Напомним, ранее в уфимском аэропорту был задержан мужчина, попытавшийся провезти в багаже несколько тысяч кровососущих червей. Животных у прибывшего из Турции пассажира конфисковали для дальнейшей утилизации.
Также ранее у пассажира самолета из Узбекистана в уфимском аэропорту изъяли несколько килограмм опасных продуктов. Отмечается, что для ввоза подобной продукции пассажирам необходимо иметь при себе ветеринарно-сопроводительные документы.