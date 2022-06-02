В Уфе в багаже пассажира из Турции обнаружили 10 тысяч кровососущих кольчатых червей

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали 10 тысяч крайне экстравагантных пассажиров из Турции в уфимском аэропорту. Все они поместились в чемодане гражданина, который привез их из Турции. Однако у 10 тысяч медицинских пиявок не нашлось законных оснований на пребывание в России и в частности в Уфе в виде разрешения на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов.