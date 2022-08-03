Сотрудники аэропорта Уфы обнаружили у пассажира из Таджикистана опасные продукты

Сотрудники аэропорта «Уфа» обнаружили среди багажа пассажиров свыше семи килограммов потенциально опасных продуктов животного происхождения. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Башкирии.
Сообщается, что пассажиры рейса, прибывшего в Уфу из республики Таджикистан, имели при себе 7,5 килограммов продуктов, на которые не имелось необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. В числе продуктов, по информации ведомства, были сметана, молоко, творог и другие продукты животного происхождения.
Всего было изъято пять партий потенциально опасной продукции, которые в дальнейшем были направлены на утилизацию.
Напомним, несколькими месяцами ранее в уфимском аэропорту у мужчины изъяли багаж, в котором находилось порядка десяти тысяч кровососущих кольчатых червей. Медицинских пиявок мужчина попытался провести в столицу Башкирии из Турции.