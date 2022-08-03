Сотрудники аэропорта Уфы обнаружили у пассажира из Таджикистана опасные продукты

Сообщается, что пассажиры рейса, прибывшего в Уфу из республики Таджикистан, имели при себе 7,5 килограммов продуктов, на которые не имелось необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. В числе продуктов, по информации ведомства, были сметана, молоко, творог и другие продукты животного происхождения.