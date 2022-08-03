mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники аэропорта Уфы обнаружили у пассажира из Таджикистана опасные продукты

3 августа 08:06
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Более семи килограммов продуктов, представляющих собой потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан были изъяты в уфимском аэропорту, сообщает управление Россельхознадзора по Башкирии

Сотрудники аэропорта «Уфа» обнаружили среди багажа пассажиров свыше семи килограммов потенциально опасных продуктов животного происхождения. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Башкирии.

Сообщается, что пассажиры рейса, прибывшего в Уфу из республики Таджикистан, имели при себе 7,5 килограммов продуктов, на которые не имелось необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. В числе продуктов, по информации ведомства, были сметана, молоко, творог и другие продукты животного происхождения.

Всего было изъято пять партий потенциально опасной продукции, которые в дальнейшем были направлены на утилизацию.

Напомним, несколькими месяцами ранее в уфимском аэропорту у мужчины изъяли багаж, в котором находилось порядка десяти тысяч кровососущих кольчатых червей. Медицинских пиявок мужчина попытался провести в столицу Башкирии из Турции.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44