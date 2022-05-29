Что эксперты говорят о понижении ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по ипотеке рост может быть по году 10–15% на фоне расширения госпрограмм поддержки. При этом эксперты Российской гильдии Риэлторов подчеркивали, что ипотечное кредитование после февральского всплеска практически замерло в марте, а в апреле и вовсе остановилось.