Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%

Сафонов пояснил, что вопрос стоит не только с позиции роста доходов и увеличения покупательной способности пенсионеров, которые наиболее подвержены пагубному влиянию инфляции, так как большинство их не может работать. Он подчеркнул, что дополнительные доходы пожилых граждан — это, помимо всего прочего, еще и деньги, которые будут способствовать экономическому росту в нынешнем году.