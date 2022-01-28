Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%

Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%
Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%
28 января, 23:55ЭкономикаФото: pxhere.com
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов высказался по вопросу подписания российским президентом закона об индексации пенсий на 8,6%.

По словам эксперта, в минувшем году отмечался высокий уровень инфляции, и это, в свою очередь, послужило весомой причиной для индексирования пенсионных выплат в большей степени, нежели на установленные первоначально 5,9%. Об этом пишет RT.

Сафонов пояснил, что вопрос стоит не только с позиции роста доходов и увеличения покупательной способности пенсионеров, которые наиболее подвержены пагубному влиянию инфляции, так как большинство их не может работать. Он подчеркнул, что дополнительные доходы пожилых граждан — это, помимо всего прочего, еще и деньги, которые будут способствовать экономическому росту в нынешнем году.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы