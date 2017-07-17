В Башкирии дожди приведут к нехватке кукурузного зерна

- В нынешнем году будут проблемы с урожаем зерна кукурузы из-за климата, - подтвердил Халиль Бурганов. - Мы также сбалансируем рацион концентратами. У нас 280 коров дают более 33 килограммов молока в сутки, есть животные, с которых после третьей лактации надаиваем по 70 килограммов в сутки. Потому что, несмотря на трудности, сохраняем правильную физиологию коров: половину их рациона должны составлять грубые сенажно-силосные корма. Для подстраховки всегда сажаем люцерну, которой на днях заложили предостаточно. Если сэкономить деньги на концентраты, тогда начнутся потери в молоке, которое сейчас имеет высокий спрос.