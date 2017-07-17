В Башкирии дожди приведут к нехватке кукурузного зерна

Специалисты-агрономы обратили внимание на то, что из-за дождей кукуруза в Башкирии не успевает созреть.
К середине июля кукуруза по нормативу должна была вырасти до 120 см, а на деле выросла едва наполовину – до 50-60, а значит - початки не успеют за лето сформироваться.
На многих полях западной зоны Башкирии на полях образовались болотца, теперь они покрылись под солнцем твёрдой коркой. Для крупных животноводческих хозяйств, производящих молоко по компьютеризированным зарубежным программам, происходящее - настоящая головоломка. Ведь кукуруза – основа сбалансированного рациона коров. Любая замена потребует поиска ингредиентов. Фуражное зерно, которое в республике осталось еще с прошлого года - не всегда лучший вариант.
– Прошлогодний сезон был засушливым. В этом году поля заливало дождями. В таких условиях обеспечить полноценный рацион для коров сложно, – рассказывает куратор американской программы «Дери комп», реализуемой в ООО СХП «Нерал-Матрикс» (Туймазы) Халиль Бурганов. – В прошлом сезоне мы получили в кукурузном силосе мало крахмала: вместо 320 грамм в одном килограмме оказалось лишь 260. Но имелось достаточно зерна кукурузы. При дойном стаде 820 голов мы получаем 8600 килограммов молока с одной условной головы в год (в среднем по Урало-Поволжью – 3800 – 4000 кг с головы – прим. автора). Нехватку крахмала возместили соответствующими концентрированными кормами, где обязательно должен быть ячмень.
- В нынешнем году будут проблемы с урожаем зерна кукурузы из-за климата, - подтвердил Халиль Бурганов. - Мы также сбалансируем рацион концентратами. У нас 280 коров дают более 33 килограммов молока в сутки, есть животные, с которых после третьей лактации надаиваем по 70 килограммов в сутки. Потому что, несмотря на трудности, сохраняем правильную физиологию коров: половину их рациона должны составлять грубые сенажно-силосные корма. Для подстраховки всегда сажаем люцерну, которой на днях заложили предостаточно. Если сэкономить деньги на концентраты, тогда начнутся потери в молоке, которое сейчас имеет высокий спрос.
– Во многих хозяйствах республики содержание протеина в кормосмеси обычно составляет не более 85 граммов в килограмме, коровы в среднем за сутки дают 16-17 килограммов молока. У значительной части животных неправильно сформирован желудок, – сообщил управляющий одной из ферм.
– Насколько это плохо?
– Это не бизнес, а зарывание денег в песок. Молочный бизнес на Урале начинается хотя бы с 25 килограммов молока с коровы в сутки. Мы несколько лет вкалывали как каторжные по американской методике, чтобы надаивать 27 килограммов молока с коровы.
– Как добились этого?
– Ежегодно увеличивали содержание протеина в кормосмеси. Мы, к примеру, начинали с 90 граммов протеина в одном килограмме. Сейчас получаем 220 граммов в килограмме. У американцев этот показатель ещё выше. Надо начать со своевременной уборки кормовых трав в период бутонизации, когда они содержат максимальное количество питательных веществ. Но я увидел, что многие убрали «проволоку» (кормовые травы – прим.). Немало агрофирм не собираются расширять посевы кукурузы и ячменя, менять еще советские принципы зоотехники. Американцы говорят об отечественной школе животноводства, что она добротная, но не предполагает получения высокой прибыли.
В Америке добиваются надоя в 12 тыс кг с одной коровы, в Башкирии достижением считается уровень в 5,2 тыс кг. Как говорят участники рынка, 70% хозяйств с трудом получают 3,5 тыс кг молока с головы. В республике кукуруза не доросла до нужных кондиций не только на западе, но и в других районах из-за того, что земля зимой промерзла на 40 см, а эта сельхозкультура любит тепло. А тут еще и дожди подвели.
Таким образом, производители молока, работающие по технологиям 21 века, будут заменять дешевую кукурузу в кормах для коров, а это приведет к увеличению себестоимости молока в этих компаниях.