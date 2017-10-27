Минфин: Бюджет Башкирии сохранит свою социальную направленность

Министр финансов республики Рида Субханкулова представила в парламенте проект бюджета Башкирии на ближайшие три года.

Сегодня, 27 октября, в Уфе проходит пленарное заседание башкирского парламента. Перед депутатами выступила министр финансов Рида Субханкулова, она представила проект бюджета республики на 2018 и на период до 2020.

По ее словам, бюджет региона сохранит и даже расширит свою социальную направленность.