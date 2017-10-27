Минфин: Бюджет Башкирии сохранит свою социальную направленность
Сегодня, 12:30ЭкономикаРазиф Абдуллин
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Министр финансов республики Рида Субханкулова представила в парламенте проект бюджета Башкирии на ближайшие три года.
Сегодня, 27 октября, в Уфе проходит пленарное заседание башкирского парламента. Перед депутатами выступила министр финансов Рида Субханкулова, она представила проект бюджета республики на 2018 и на период до 2020.
По ее словам, бюджет региона сохранит и даже расширит свою социальную направленность.
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- На социальную сферу будет направлено примерно две трети расходов бюджета, - сказала Рида Субханкулова. В том числе около миллиарда рублей направят на увеличение зарплаты на 4% бюджетникам, которые не попали под действие майских указов президента страны. В будущем году размер минимальной оплаты труда должен вырасти до 9500 рублей, сказала министр. О некоторых других параметрах бюджета Башкирии вы можете узнать из этих слайдов.
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