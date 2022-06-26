Обходные пути: поможет ли России параллельный импорт?

В России легализовали параллельный импорт, и теперь путь для продукции магазинов, покинувших страну, открыт. Когда и стоит ли вообще ожидать возвращения полюбившихся брендов?

Госдума утвердила возможность так называемого «параллельного импорта» — поправки, которые освобождают импортеров от уголовной и административной ответственности за ввоз партий товаров без разрешения правообладателя. Скоро законопроект согласуют в Совфеде, а преидент — подпишет. Тем не менее эксперты не спешат радоваться решению, которое предположительно должно обойти усиливающийся дефицит продукции. Проще всего ситуация с одеждой: нет никаких ограничений по маркам и странам, не нужна дорогостоящая сертификация. А вот с продукцией посложнее уже начинаются проблемы — нужно защищать покупателей от возможного контрафакта. Поэтому здесь требуется или сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат соответствия Таможенного союза, а это время, деньги и немало подводных камней, особенно если поставщик закупает, например, технику у посредников. Аналитики уверены, что тут открывается масштабное поле для коррупции на всех уровнях! Под вопросом оказывается и гарантийный срок на купленный продукт — почти никто из крупных иностранных производителей не объявил о своем полном уходе, хотя приостановил производство и отправил работников в отпуск. То есть фактически с жалобами предлагается обращаться в закрытые двери офиса производителя, или ремонтировать за свой счет. Болезненным местом остается цена товара, поскольку официальный российский курс доллара для импортных товаров. Двукратный рост цен — еще не предел, уверены эксперты. Но самая большая проблема ждет автолюбителей — из-за действующих законов в стране невозможен параллельный импорт автомобилей и запчастей. Подробнее — в материале «Новых известий».

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