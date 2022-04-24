У самозанятых Башкирии появился свой клуб

У самозанятых Башкирии появился свой клуб
У самозанятых Башкирии появился свой клуб
24 апреля, 10:52ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Клуб самозанятых создан в рамках проекта Ассоциации предпринимателей РБ.

Клуб призван не только объединить самозанятых граждан, но и помочь им в развитии своего дела. Они смогут участвовать в различных мероприятиях и проектах, мастер-классах, тренингах, презентациях товаров и услуг, бизнес-миссиях, получать помощь экспертов и самую актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом.

Кроме того, на платформе ассоциации будет создан каталог самозанятых, что позволит продвигать продукцию, в том числе за пределы республики.

Решение о создании клуба «Я — сам» было принято 22 января нынешнего года на встрече самозанятых с руководством Ассоциации предпринимателей. Президентом клуба стала Миляуша Закирова. Присоединиться к объединению единомышленников могут все желающие. Сделать это можно через портал клуба самозанятых.

Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предусматривает всестороннюю помощь представителям бизнеса, в том числе самозанятым гражданам.

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