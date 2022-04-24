У самозанятых Башкирии появился свой клуб

Клуб призван не только объединить самозанятых граждан, но и помочь им в развитии своего дела. Они смогут участвовать в различных мероприятиях и проектах, мастер-классах, тренингах, презентациях товаров и услуг, бизнес-миссиях, получать помощь экспертов и самую актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом.