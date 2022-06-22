ЕАБР планирует стать центром проектов ГЧП с целью устойчивого развития в ЕАЭС+

ЕАБР планирует стать центром проектов ГЧП с целью устойчивого развития в ЕАЭС+
ЕАБР планирует стать центром проектов ГЧП с целью устойчивого развития в ЕАЭС+
Сегодня, 15:36ЭкономикаФото: pixabay.com
Евразийский банк развития (ЕАБР) может стать центром координации, создания и реализации проектов государственно-частного партнерства для достижения целей устойчивого развития в государствах ЕАЭС+.

Об этом заявил зампредседателя правления ЕАБР Денис Ильин на круглом столе «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», который организовал банк. Об этом пишет inkazan.ru.

По словам Ильина, сейчас рынок зеленого, устойчивого инвестирования находится только на уровне становления в государствах ЕАЭС+. Чтобы развить этот рынок, нужны согласованные усилия всех сторон, которые в этом заинтересованы. Среди них институциональные и частные инвесторы, фондовые биржи и регулирующие органы.

Замдиректора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян считает, что применение инструментов ГЧП при финансировании ЕАБР поможет достигнуть целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС+.

По мнению руководителя департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимира Якунина, есть два вида поддержки. Во-первых, это разработка специализированного института, который осуществляет экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+. Во-вторых, это взаимное признание государствами ЕАЭС+ итогов верификации на национальном уровне.

В свою очередь, директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова отметила, что для реализации проектов ГЧП частные инвестиции имеют особенное значение. В связи с этим требуются новые подходы с целью достижения баланса публичного и частного партнеров, которые финансируют организации в проектах ГЧП.

В Казахстане создали правовые условия для проектов устойчивого развития ГЧП. В стране законодательно закреплены принцип «ценности для населения» и требования, которые связаны с соблюдением его социально-экономических и экологических интересов в ходе заключения договоров ГЧП. Проекты ГЧП структурируются, учитывая социально-экономические условия.

Замминистра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Армен Симонян привел пример с передачей в концессию ЗАО «ЮКЖД» Национальной системы железных дорог республики. В 2021 году за счет привлечения денег ЕАБР был обновлен пассажирский подвижной состав.

Проекты ГЧП реализованы и в Кыргызстане. Они коснулись трансграничного сотрудничества.

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