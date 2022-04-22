Корпорация МСП и ЦБ предоставили бизнесу 50 млрд по льготной ПСК

В начале марта 2022 года в РФ стартовала льготная программа стимулирования кредитования (ПСК) от Корпорации МСП и Банка России. Всего за полтора месяца действия этой программы малому и среднему бизнесу было выдано кредитов на общую сумму в пятьдесят миллиардов рублей.

С начала весны банковские займы под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП получили свыше двух тысяч предпринимателей — это примерно в 2,5 раза больше, чем год назад. На сегодняшний день общий лимит ПСК составляет 335 млрд рублей, а портфель корпорации достиг 146 млрд рублей. Об этом пишет ria.ru. Программы стимулирования кредитования востребованы у предпринимателей благодаря фиксированной процентной ставке, которая не зависит от ключевой ставки Центробанка, увеличившейся в марте до 20 процентов. Чаще всего к ПСК за последние полтора месяца прибегали бизнесмены, работающие в сфере обрабатывающего производства, транспортировки, строительства и общепита. Например, оренбургская компания «Элеватор Теренсай» взяла сразу два кредита в ВТБ на сумму 85,2 млн рублей — на покупку вагонов-хопперов для транспортировки зерна. Каждый из этих банковских займов обеспечен «зонтичным» поручительством Корпорации МСП. Среди регионов Российской Федерации по количеству полученных льготных банковских займов в лидеры вышли Москва (157 кредитов на 4,8 млрд рублей), Краснодарский край (149 кредитов на 2,3 млрд рублей), Татарстан (98 кредитов на 1,1 млрд рублей), Новосибирская область (96 кредитов на 1,4 млрд рублей) и Башкортостан (85 кредитов на 2 млрд рублей). Основная часть заемщиков (более 90%) — представители малого и микробизнеса, при этом порядка трех четвертей всех полученных средств (72%) было направлено на пополнение оборотных средств, а 28% использовалось для инвестдеятельности. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, несмотря на востребованность ПСК, многие компании пока воздерживаются от обращения за кредитами, ожидая изменения к лучшему экономической ситуации в стране и снижения процентной ставки. Тем не менее он спрогнозировал рост спроса на инвестиционное кредитование в июне этого года. Генеральный директор корпорации также сообщил, что через «Сервис 360°» поступает немало жалоб на банки, которые отказывают предпринимателям в кредитовании под предлогом отсутствия лимитов или информации. Однако такие объяснения со стороны финансовых учреждений — лишь отговорки, подчеркнул Исаевич, и в случае возникновения подобных проблем специалисты Корпорации МСП стараются оперативно их разрешать.

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