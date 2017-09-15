На грани вымирания: памятники архитектуры в Уфе, которые нужно спасать

Медиакорсеть совместно с лидером Архзащиты Уфы Владимиром Захаровым проанализировали, какие объекты культурного наследия, находятся в опасной ситуации.
Дом Тихониных, ул. Коммунистическая, 13
В списке претендентов на «вымирание» первом номером идет, безусловно, Дом Тихониных на ул. Коммунистической, 13. Это здание планировалось отреставрировать по схеме, введенной несколько лет назад городскими властями. Арендатор должен был реставрировать здание, а затем мог снимать его по льготной аренде 1 рубль за квадратный метр. Именно так и планировало сделать НПО «Экспертно-технический центр», заключившее в 2015 году договор с мэрией Уфы. Однако затем эти планы изменились. В начале этой неделе арбитраж Башкирии аннулировал договор. И теперь, как считают общественники, дом попросту снесут. Подозрения эти усиливаются тем, что на соседней площадке компания «СтроиТЭК» ведет строительтво нового жилого комплекса «Старый центр».
Дом Тихониных был построен в 19 веке, внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. В настоящий момент здания нежилое: оно было расселено еще в начале нулевых годов.
Медресе при Третьей Соборной мечети ул. Нуриманова, 16
Еще один памятник по соседству со стройкой «СтроиТЭКа» - медресе при третьей Соборной мечети на ул. Нуриманова, 16. Сейчас застройщик подошел уже вплотную к объекту, и что с ним будет дальше, неизвестно.
Мечеть была построена в 1903 году, располагалась она тогда на ул. Воздвиженской. В 1940 году, как и многие религиозные сооружения, была закрыта. В настоящее время в бывшем здании медресе расположена библиотека № 5.
Полежаевский пансион, ул. Карла Маркса, 8
Само здание было построено в 70-х годах 19 века. Пансион располагался в нем в 1876 года вплоть до момента закрытия в 1889 году. Это было образовательное учреждение для дети, родители которых имели небольшой достаток. Для поступления сюда детей бедность их семей должны были засвидетельствовать не менее трех лиц. Правда, учеников было немного: всего 15 человек.
В настоящее время здание пустует. Как и многими другими памятниками архитектуры, город его реставрацией не занимается. Общественники считают, что власти просто ждут пока здание разрушится полностью.
Дома Видинеева и Коншина (К.Маркса 13,15)
Одним из главных позорных пятен на архитектурном облике Уфы стал дом Видинеева ул. Карла Маркса, 15. Уже почти 15 лет он завешан баннером с изображением окон. А за ним – постепенно окончательно разрушаются памятники архитектуры.
Доходный дом Видинеева, трехэтажный, кирпичный, был построен в 1900–1903 года уфимским купцом и заводчиком. В нем в разные годы работали различные организации – от банков до парикмахерских. В 1992 году здание было поставлено на госохрану. Затем оно долгие годы стояло без ремонта. Потом с него сняли крышу и завесили баннером. Реставрация так и не была проведена.
За видинеевским домом находится усадьба Коншиной. Здание 1890-х годов постройки. Это все еще жилой дом, поставлен на гоохрану в 1992 году. Впрочем охрана эта заключается лишь в том, что объект до сих пор не снесли.Дом Степанова-Зорина ( ул. Чернышевского,47) Дом купца Степанова-Зорина на ул. Чернышевского, 47 летом этого года оказался в центре скандала. В начале июне здесь произошел пожар. Общественники уверены, что это поджог. Памятник архитектуры расположен на территории ГК ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова. К слову, для Носкова это не первый такой скандал. Ранее на территории застройки его компани также произоешл пожар: сгорел дом Кочкина на ул. Аксакова, 81.Усадьба Степанова-Зорина была построен в начале прошлого столетия. Изначально он состоял из двух кирпичных домов и одного деревянного. В начале 2000-х годов дом расселен, а затем более десяти лет пустовал. В 2013 году был снесен деревянный дом, который не предствлял ценности с точки зрения архитектуры. Но общественники и краеведы расценили это как показатель того, что застройщик не собирается реставрировать эти здания.
Дом Степанова-Зорина ( ул. Чернышевского,47)
Дом Степанова-Зорина ( ул. Чернышевского,47) Дом купца Степанова-Зорина на ул. Чернышевского, 47 летом этого года оказался в центре скандала. В начале июне здесь произошел пожар. Общественники уверены, что это поджог. Памятник архитектуры расположен на территории ГК ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова. К слову, для Носкова это не первый такой скандал. Ранее на территории застройки его компани также произоешл пожар: сгорел дом Кочкина на ул. Аксакова, 81.Усадьба Степанова-Зорина была построен в начале прошлого столетия. Изначально он состоял из двух кирпичных домов и одного деревянного. В начале 2000-х годов дом расселен, а затем более десяти лет пустовал. В 2013 году был снесен деревянный дом, который не предствлял ценности с точки зрения архитектуры. Но общественники и краеведы расценили это как показатель того, что застройщик не собирается реставрировать эти здания.
Комплекс домов на ул. Гоголя
Под угрозой исчезновения и ряд старинных домов на ул. Гоголя - №22,22/1,24,26,26а,28. Они попали на территории застройки компании "КТП Стройтехмонтаж" бывшего депутата горсовета Андрея Баутского. Дома эти планируется снести, однако ряд жителей с этим несогласны и намерены судиться.
Сейчас ситуация осложнилось и возбуждением уголовного дела в отношении Баутского. Он подозревается в похищении у двоих клиентов 6,8 миллиона рублей. Следствие считает, что экс-депутат потратил деньги на собственные нужды, вместо того, что внести эти средства на счет компании. Сейчас дело рассмтаривается в Кировском районном суде.