На грани вымирания: памятники архитектуры в Уфе, которые нужно спасать

За видинеевским домом находится усадьба Коншиной. Здание 1890-х годов постройки. Это все еще жилой дом, поставлен на гоохрану в 1992 году. Впрочем охрана эта заключается лишь в том, что объект до сих пор не снесли.Дом Степанова-Зорина ( ул. Чернышевского,47) Дом купца Степанова-Зорина на ул. Чернышевского, 47 летом этого года оказался в центре скандала. В начале июне здесь произошел пожар. Общественники уверены, что это поджог. Памятник архитектуры расположен на территории ГК ПСК-6 депутата горсовета Андрея Носкова. К слову, для Носкова это не первый такой скандал. Ранее на территории застройки его компани также произоешл пожар: сгорел дом Кочкина на ул. Аксакова, 81.Усадьба Степанова-Зорина была построен в начале прошлого столетия. Изначально он состоял из двух кирпичных домов и одного деревянного. В начале 2000-х годов дом расселен, а затем более десяти лет пустовал. В 2013 году был снесен деревянный дом, который не предствлял ценности с точки зрения архитектуры. Но общественники и краеведы расценили это как показатель того, что застройщик не собирается реставрировать эти здания.