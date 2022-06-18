Лизинговый фонд Башкирии проводит прием заявок на предоставление техники

Получатели финансовой поддержки должны обладать устойчивым финансовым положением, не иметь просроченных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, иметь положительную кредитную историю.

В конкурсе на предоставление основных средств на условиях льготного лизинга могут принять участие предприниматели и самозанятые, зарегистрированные на территории Башкирии. Заявки на отбор принимает Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства как держатель Лизингового фонда. Поддержка предоставляется в рамках реализации в РБ нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». — Льготный лизинг — это возможность для начинающих и действующих предпринимателей приобрести новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование. При поддержке Лизингового фонда предприниматели и самозанятые могут получить промышленное и технологическое оборудование, медицинское, реабилитационное, спортивное оборудование, сельскохозяйственную технику и оборудование, спецтехнику и автотранспортные средства, кроме легковых автомобилей и мотоциклов. Данной мерой уже воспользовались предприятия в сфере сельского хозяйства, которые занимаются производством минеральных удобрений, переработкой молока. Приобретенные основные средства позволили увеличить производственные мощности и повысить качество производимой продукции, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. Максимальная стоимость основных средств, предоставляемых субъекту малого или среднего предпринимательства по действующему договору лизинга, составляет 4 млн рублей. Срок предоставления — не более 5 лет. Размер ежемесячного вознаграждения держателя — 4%. При этом требуется оплата авансового платежа — 5% для самозанятых и 10% для субъектов малого и среднего предпринимательства. Прием документов осуществляется в Уфе ежедневно, кроме выходных и праздничных нерабочих дней, с 9 до 18 часов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) по адресу ул. К. Маркса, 37, корп. 2, этаж 2, каб.202. Телефон: (34-72) 24-99-99.

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