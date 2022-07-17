Дать стране угля: какие перспективы у российского экспорта?

Эксперты подчеркивают, что поставки российского угля в страны Евросоюза снижаются уже давно: например, доля экспорта за последние 4 года снизилась с 39% до 26%. Быстрое сокращение рынка на четверть станет серьезной потерей для российской угольной отрасли. Также отмечается, что с проблемами в этой ситуации столкнутся как экспортеры, так и потребители. На фоне отказа от угля крупнейших покупателей, стоит ожидать и общего сокращения экспорта и объемов добычи угля.