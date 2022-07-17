Дать стране угля: какие перспективы у российского экспорта?

В 2021 году в России добыча угля, по данным Минэнерго, составила 439 млн тонн, экспорт в Европу составил около 50 млн тонн. Уточнить актуальные данные по текущему году из открытых источников пока невозможно, но уже сейчас очевидно, что снижение показателей должно прийтись на конец периода. Добавим, что импорт российского угля в страны ЕС будет запрещен с 1 августа.
Эксперты подчеркивают, что поставки российского угля в страны Евросоюза снижаются уже давно: например, доля экспорта за последние 4 года снизилась с 39% до 26%. Быстрое сокращение рынка на четверть станет серьезной потерей для российской угольной отрасли. Также отмечается, что с проблемами в этой ситуации столкнутся как экспортеры, так и потребители. На фоне отказа от угля крупнейших покупателей, стоит ожидать и общего сокращения экспорта и объемов добычи угля.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов считает, что спрос на уголь сохранится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию и Новую Зеландию. Азиатский регион станет ключевым для экспорта, также будет наращивать импорт Африка.
В самой же России потребление энергетического угля сохранится в стабильных объемах, а цены на него будут сдерживаться государством. Впрочем, стоит отметить, что угледобывающие компании на протяжении многих лет стабильно снижают объемы внутренних поставок, причем предпосылок для изменения тренда нет, поскольку угольная электроэнергетика уже давно начала уступать место возобновляемой.
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