Хабиров: власти Башкирии «ухватились» за прямую дорогу из Уфы до Краснодара

Хабиров: власти Башкирии «ухватились» за прямую дорогу из Уфы до Краснодара
Хабиров: власти Башкирии «ухватились» за прямую дорогу из Уфы до Краснодара
Вчера, 15:17ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Своими рассуждениями о том, что происходит в Башкирии со строительством дорог федерального значения глава поделился у себя в соцсетях 16 июня.

В Санкт-Петербурге в самом разгаре юбилейный 25-й Питерский международный экономический форум. Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым второй день рапортует о том, какие договоренности были достигнуты в рамках мероприятия и продолжает работу. Однако о нескольких сферах экономики глава Башкирии решил отдельно рассказать в своих соцсетях.

Речь идет о строительстве дорог, причем дорог в том числе и федерального значения и о развитии придорожного сервиса. Но обо всем по порядку.

Глава Башкирии назвал происходящее сейчас в регионе ренессансом дорожного строительства, ведь только в эпоху возрождения можно одновременно реализовать несколько «мегапроектов», а именно строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и строительство участка новой трассы М-12, а также реконструкция дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Радий Хабиров заявил, что все эти проекты либо уже реализуются либо «в крепких планах».

Также рассказал глава Башкирии и о новой дорожной истории под условным названием «Уфа-Краснодар» за которую «ухватились» власти. Это юго-западная хорда, которая свяжет Башкирию с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России. Она пройдёт через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и недалеко от Донбасса.

Особый акцент Радий Хабиров сделал на стратегическом значении данной дороги, ведь она откроет выход к портам Азовского, Каспийского и Черного морей.

Из бурно развивающегося строительства дорог закономерно «выливается» и вторая тема которую осветил в посте глава — развитие придорожного сервиса, то есть создание комфортных условиях на дорогах республики. Хабиров рассказал о магазине готовых решений для таких объектов и о 400 участках вдоль трасс Башкирии, включая федеральные, которые ждут инвесторов.

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