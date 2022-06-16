Мужа сенатора Гумеровой сняли с должности аудитора Контрольно-счетной палаты Башкирии

Что предшествовало принятию Курултаем такого решения — неизвестно, зато известно что Рахимьян Гумеров оказался самым высокооплачиваемым аудитором КСП Башкирии и единственным аудитором у которого имелся личный помощник. За минувший 2021 года экс-аудитор Контрольно-счетной палаты Башкирии задекларировал доход в размере 3,17 миллионов рублей.