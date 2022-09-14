Корпорация МСП: молодежь вовлекается в бизнес

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич озвучил информацию о программах поддержки малого бизнеса, которые сегодня реализуются. Также он рассказал о «зонтичных» поручительствах, молодежном предпринимательстве и развитии МСП Банка.

По словам Исаевича, «зонтичные» поручительства — это форма господдержки предпринимателей, осуществляемая через Корпорацию МСП. Важный ее плюс – оперативность: кредит под поручительство корпорации до 50% оформляется в режиме одного окна банка. Такая схема помогает получить кредит с целью развития бизнеса, при этом снижаются процентные ставки — до 1-1,5% в текущем году. В итоге каждый четвертый кредит был получен бизнесом с помощью «зонтичных» поручительств. Благодаря данной программе свыше 21 тысячи предпринимателей получили свыше 180 миллиардов рублей кредитных средств. Это рекорд в работе корпорации. Причем 98% кредитов при поддержке государства выдано микро- и малому бизнесу. Исаевич сообщил, что сегодня обсуждается возможность оперативного одобрения займов до 30 млн рублей под минимальный процент и без залога. По его словам, в течение года выдано свыше двух тысяч кредитов, общий размер которых превысил 13,1 млрд рублей. В прошлом году корпорацией были внедрены такие продукты, как экспресс-кредит и экспресс-франшиза, кредитование высокотехнологичных предприятий. Главные цели МСП Банка – поддержка реализации предложений правительства, Корпорации МСП и регионов. Над этим работали вместе банк и Минэкономразвития, а также деловые объединения. Исаевич также рассказал об обновлении состава наблюдательного совета. Еще одно направление развития — просвещение, консультирование и разъяснение сложных ситуаций бизнесменам. Помимо этого, ведется интенсивное вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. Для этого проводятся образовательные мероприятия, в частности, на цифровой платформе МСП.РФ предоставляются полезные услуги и сервисы. Практически треть предпринимателей, зарегистрировавшихся на платформе, – молодые люди до 35 лет.

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